POTPUNI RASPAD SUPERLIGE BOGATIH! Andrea Anjeli podneo ostavku na mesto prvog čoveka Juventusa

Za večeras u 23.30h po centralnoevropskom vremenu zakazan je hitan sastanak čelnika svih 12 klubova učesnika gde se očekuje da se projekat u potpunosti prekine.

Kao grom iz vedra neba stigla je informacija koja će u potpunosti promeniti italijanski fudbal. Naime, kako prenosi više izvora predsednik Juventusa Andrea Anjeli je podneo ostavku na mesto prvog čoveka kluba.

Anjeli je bio jedan od glavnih zagovornika Superlige, a na njega je posebno bio besan predsednik UEFA Čeferin koji je javno istakao kako ga je Anjeli lagao da se projekat Superlige nikada neće pokrenuti.

Očekuje se uskoro i zvanična potvrda ove informacije.

This new European Super League is one hell of a knock out competition!



❌ Chelsea - OUT

❌ Man City - OUT

❌ Atletico - OUT

❌ Barcelona - OUT

❌ Man UTD - OUT



❌ Ed Woodward - GONE

❌ Andrea Agnelli - GONE#SuperLeague #SuperLeagueOut