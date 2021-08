TRAGEDIJA! TELA TROČLANE PORODICE PRONAĐENA NA PEŠAČKOJ STAZI: Nastradali u nacionalnom parku, uzrok smrti se utvrđuje (FOTO)

Vlasti u okrugu Mariposa u Kaliforniji pokušavaju da utvrde uzrok smrti tročlane porodice i njihovog psa nedaleko od nacionalnog parka Josemiti.

Njihova tela pronađena su na pešačkoj stazi u Nacionalnoj šumi Sijera.

Radnici za traženje i spasavanje pronašli su tela Džona Geriša, Elen Čung, njihove jednogodišnje ćerke Miju i porodičnog psa u utorak, saopštila je kancelarija šerifa okruga Mariposa.

Oni su prijavljeni kao nestali u ponedeljak uveče, piše CNN.

