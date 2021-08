"NAORUŽANI TALIBANI SU BILI NA 20 METARA OD NAS" Marko brutalno iskren o bekstvu iz pakla Avganistana

Marko Pribak, koji je sa kolegom u utorak evakuisan iz Avganistana, opisao je kako je izgledalo njegovo napuštanje Kabula i dolazak u Srbiju supruzi i deci.

Marko Pribak, državljanin Srbije, nakon višednevne agonije uspeo je da pobegne iz Kabula i da se vrati deci i supruzi u Srbiju. On, koji je sa svojim kolegom Aleksandrom Cvejićem, danima pokušavao da bezbedno stigne do aerodroma kako bi se ukrcao na prvi let koji će ga odvesti iz poprišta sukoba, po prvi put, priča o paklu koji je poslednjih dana preživeo i kako je izgledalo bekstvo od talibana.

Marko je u Avganistanu boravio nekoliko meseci zbog posla. Kaže da ništa nije ukazivalo da će morati tako brzo da se spakuje i da krene da spasava živu glavu.

- Iz priča koje su bile tamo u ambasadi i od bezbednosnih savetnika koje svaka ambasada ima, nije bilo uopšte reči da će tako brzo doći do Kabula. Brzo su napredovali kroz ostale pokrajine samo zato što se vojska povlačila kako bi zaštitili Kabul - priča Marko za Telegraf.

On kaže da je kobnog jutra sve delovalo normalno, da su planirali obaveze kao i prethodnih dana na poslu, kada im je stiglo upozorenje.

- Jutro je počelo normalno sa obavezama, poslom... Ni na televiziji niko ništa nije objavio. Tek kasnije smo dobili poruku da je vojska pustila talibane da uđu u grad - priča Pribak.

Tada se više nije imalo kud. Marko je, kao i još nekoliko državljana sa naših prostora, ali i na hiljade stranaca koji su živeli u Avganistanu, morao da traži način da izađe iz zemlje.

To nije bilo ni malo lako. Marko je do detalja pričao o tome kako je tekla evakuacija, ali i o zahvalnosti koju oseća prema trojici momaka iz Hrvatske i dvojici momaka iz BiH, koji su njemu i Aleksandru pomogli da bezbedno stignu do aerodroma, a potom i da uđu u avion koji će ih odvesti iz zemlje u kojoj sada talibani vladaju...

- Dan pre nego što smo napustili hotel, talibani su došli na 20 metara od ulaza. Bili smo odsečeni od aerodroma koji je bio na oko 50 metara. Talibani nisu pokušali nasilno da uđu u hotel, ali su bili ispred, naoružani... Postavili su bodljikavu žicu... - priča nam Marko kako je izgledala situacija dan uoči njegove evakuacije.

Marko kaže da su mu osećanja, iako se sada nalazi na sigurnom, pomešana i da će trebati još neko vreme da prođe i da se "sve slegne".