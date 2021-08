AMERIKA U KRIZI? Podnet zahtev za IMPIČMENT predsednika Džoa Bajdena

Republikanska kongresmenka Mardžori Tejlor Grin podnela je američkom Kongresu tri rezolucije za impičment predsednika SAD Džoa Bajdena, između ostalog i zbog situacije u Avganistanu.

Tejlor Grin obrazložila je kako je podnela rezolucije za opoziv američkog predsednika, zbog „zanemarivanja dužnosti u Avganistanu“, „kršenja imigracionih zakona i izazivanja bezbednosne krize na južnoj granici“ i “uzurpiranja nadležnosti Kongresa ignorisanjem odluka Vrhovnog suda”.

Kongresmenka u rezolucijama optužuje Bajdena da je “zanemario dužnost”, jer nije uspeo da „obezbedi izvlačenje na hiljade američkih civila i avganistanskih saveznika“ kada su talibani (organizacija zabranjena u Rusiji) preuzeli vlast u Avganistanu, te da je „naoružao neprijatelje“ ostavljajući američku vojnu opremu u Avganistanu, prenosi „Foks njuz“.

Today, I introduced three impeachment resolutions against Joe Biden for his dereliction of duty in Afghanistan, his violations of immigration law causing a national security crisis on our Southern border, and his usurping of Congressional power by ignoring the SCOTUS. pic.twitter.com/77IMeJoowF