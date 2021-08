OVAKO JE IZGLEDAO POROĐAJ NA EVAKUACIONOM LETU IZ KABULA Američka medicinska sestra otkriva kako je pomogla u dolasku bebe na svet

Kapetan Erin Brimer, medicinska sestra u američkoj vojsci, njena koleginica, major Kristin Bluin i narednik Lamar Melvin pozvani su da pomognu 10 minuta pre nego što se avion prizemljio u američkoj bazi Ramštajn u Nemačkoj.

Dok je avion stajao na pisti, vojno osoblje je pomagalo pri porođaju. Erin Brimer je novinarima rekla da je doživljaj bio "najbolji na svetu" zbog jedinstvenih okolnosti pod kojima se desio porođaj, piše Independent.

Ime majke ostalo je nepoznato. Kako se navodi, trudnica je sedela blizu vrata, a četiri druge Avganistanke okružile su je i raširile šalove oko nje da joj pruže malo privatnosti.

Prema rečima Erin Brimer, uslovi u avionu izazvali su ženin porođaj, nije jela ni pila vodu.

"Sa tim na umu, pokušavala sam da održim kontakt očima s njom, da joj stavim do znanja da je sve u redu, da može bezbedno da rodi dete i da smo spremni", ispričala je ona.

Najlepši trenutak bio je, priča ona, kada su tek rođenu bebu stavili majci na grudi kako bi je nahranila. Porodilja i beba su prebačene u obližnju bolnicu, naveli su zvaničnici.

Kako je naveo, general Stiv Lajons, šef transportne komande, još dve bebe rođene su u bazi Ramštajn.

