MAKLJAŽA U PARLAMENTU JERMENIJE: Počelo sa flašicom vode, završilo se OPASNIM OBRAČUNOM vlasti i opozicije (VIDEO)

Kako prenosi portal "PanArmenian", sve je počelo kada je za govornicom bio poslanik stranke "Građanski odgovor", Ajk Sarkisjan, i kritikovao rad prethodnih ministara odbrane.

Jedan od nezadovoljnih poslanika gađao ga je flašicom vode, nakon čega su usledile i reakcije drugih, što se na kraju pretvorilo u pravu tuču.

Security forces are forcibly trying to oust the MP who called Pashinyan a capitulator#NikolTavajan#NikolCapitulator pic.twitter.com/19kntTQKcK