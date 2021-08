ARSENAL U ZGRADI MINISTATSTVA ODBRANE! Talibani objavili snimak zaplenjenog oružja, sve ostavljeno na izvol'te! (VIDEO)

Posle skoro 13 dana posle pada Kabula talibani su okačili snimak iz Ministarstva odbrane Islamske Republike Avganistan, gde su snimili zanimljive detalje iz zgrade resorsa ministra vojnog.

Kamera talibanskog snimatelja zabeležila je količinu oružja koja je bukvalno ostavljena. Osim automatskog naoružanja na podu se nalazio čak i automatski bacač granata kalibra 40 mm MK 19.

Footage from inside the Ministry of Defense in Kabul after the Taliban raided its headquarters & armed themselves with U.S. provided munitions which are now being turned against Americans & used to create a hostage crisis in Afghanistan😡#BidenMustResign pic.twitter.com/06xBKk5fQX