ČETVRTI TALAS JENJAVA: 75 preminulih za jedan dan od kovida u Francuskoj

Četvrti talas pandemije u Francuskoj kao da je počeo da jenjava. Za jedan dan zarazilo se 17.590 ljudi, dok je poslednjih nedelja prosek bio preko 20 hiljada.

Procenat pozitivnih u odnosu na testirane iznosi 2,9 odsto, što je, takođe, još jedan znak poboljšanja situacije.

Indeks zaraze po jednom bolesniku spao je na 0,93, a i to je pokazatelj popuštanja tenzije, kao i činjenica da je sto hiljada stanovnika 191 oboleli. Tako je u kontinentalnom delu zemlje, dok u pojedinim delovima Antila taj broj prelazi čak tri hiljade, pre svega zbog malog broja vakcinisanih - cepljeno je svega od 20 do 30 odsto ljudi, dok drugi to odbijaju da učine.



U kontinentalnom delu Francuske, odziv je veoma veliki - prvu dozu primilo je 48 miliona ljudi, a drugu 43 miliona, od ukupno 67 miliona stanovnika.

U poslednja 24 sata preminulo je 75 bolesnika, a na reanimaciju primljeno 119. Na intezivnoj nezi se ukupno nalazi 2.259 ljudi, što je odraz rasta broja obolelih od pre nekoliko sedmica.



Na reanimaciji se nalazi 27,65 nevakcinisanih i 3,17 vakcinisanih na milion stanovnika.