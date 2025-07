Toplotni talas potpuno paralisao Grčku: Subjektivni osećaj 52 stepena, zatvoren Akropolj

Toplotni talas koji je zahvatio Grčku početkom nedelje i dalje je aktivan, a očekuju se temperature između 40 i 42 stepena Celzijusa, dok će lokalno dostići i do 43 stepena, a prema navodima grčkih meteorologa, ovaj toplotni talas spada u najintenzivnije u poslednjih 15 godina.

Kako ističu meteorolozi, u Atini je u petak, 25. jula u 22 časa izmereno 37 stepeni, a u Halastri kod Soluna tokom dana subjektivni osećaj toplote iznosio je čak 52 stepena, prenosi Prototema.

Kuriri, dostavljači hrane i građevinari u širem području grčke prestonice Atine i drugih regiona treba da obustave rad od podneva do 17 časova, saopštilo je grčko ministarstvo rada, prenosi Rojters.

Uprava za arheološke lokalitete Grada Atine saopštila je da će, po nalogu ministarstva kulture, zbog jakog talasa vrućine u Atici biti uvedene vanredne mere zaštite.

Od četvrtka, 25. jula, do subote, 27. jula 2025. godine, arheološki lokaliteti Akropolja i okoline, Olimpiona, Likiona, Rimske i Antičke Arene, kao i Hadrijanove biblioteke, biće zatvoreni u periodu od 12 do 17 časova, kada su temperature najviše. Putnici i zaposleni u sistemu železnice u Atini suočavaju se sa izuzetno teškim uslovima zbog dugotrajnog talasa vrućine, jer ozbiljni problemi sa nedostatkom vozila i neadekvatnim održavanjem dovode do teških uslova rada i prevoza, piše danas Prototema.

Poslednji incident povezan s vrućinom dogodio se kada je vozač gradskog prevoza izgubio svest zbog kvara na klima uređaju u kabini. Ovaj toplotni talas, prema prognozama trajaće do ponedeljka, 28. jula.

