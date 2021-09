PO MRKLOM MRAKU NAPUSTILI AVGANISTAN! Objavljen snimak odlaska američkih vojnika, SVETLA VIDELI TEK PO SLETANJU (VIDEO)

Poznato je i ko je poslednji američki vojnik koji je napustio Avganistan. Bio je to general major Kirs Danahju komandant 82. vazdušno desantne dizvije poznatije i kao All American ili duplo AA na levom rukavu.

Pa, dobro neko bi upitao a šta je novo? Odgovor bi bio snimak poslednjeg ukrcavanja američkih vojnika u transportni C-17 pred samo poletanje i napuštanje ove centralnoazijske države.

Za sad su objavljena dva snimka, na jednom se vide američki vojnici, koji se po mrklom mraku samo uz uključeno zakačeno halogeno sveto od lampi ukrcavaju u transportni avion u savršenom redu.

Footage shows the moment some of the last American troops boarded a military aircraft on Monday to leave Afghanistan.



Troops boarded a C-17 Globemaster III at Hamid Karzai International Airport as one of the “final noncombatant evacuation operation missions out of Afghanistan.” pic.twitter.com/obu8Ytp3Tb