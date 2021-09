U SREDNJOJ ŠKOLI UBIJEN UČENIK! Ovo je druga pucnjava u Severnoj Karolini za sedam dana!

Policija grada Vinston-Salem stigla je oko podneva u srednju školu Maunt Tabor, rekla je načelnica Katrina Tompson na konferenciji za štampu.

Policija je na mestu događaja našla učenika ranjenog hicem iz vatrenog oružja. Učenik je prevezen u bolnicu gde je "podlegao ranama", rekla je Tompson kroz suze, ne otkrivajući dob žrtve.

The suspect from the shooting at Mt Tabor High School was taken into custody without incident. The investigation is on-going and we will release more information as appropriate.

Our continued prayers for the family and loved ones of William Chavis Raynard Miller, Jr.