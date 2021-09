AVGANISTANSKI JUTARNJI PROGRAM VODI ŽENA! Situacija u zemlji napeta, cena hrane porasla za 50 odsto, a goriva za 75 (FOTO)

Postojala je zabrinutost da će talibani ograničiti učešće žena u javnom životu tokom njihove vladavine. U prošlosti su talibani označavali TOLO TV kao propagandnu mrežu.

Sad Moseni, direktor MOBY Grupa koji vodi rad kanala TOLO, objavio je na društvenim mrežama danas ovu informaciju.

U međuvremenu iz UN-a upozoravaju kako bi Avganistan mogao da se suoči kroz mesec dana sa velikom krizom zbog manjka hrane, kad bi svaka treća osoba u toj državi mogla da ostane gladna.

- Situacija u Avganistanu iz humanitarne perspektive nastavlja da bude ekstremno napeta - tvrdi UN-ov humanitarni koordinator u ovoj državi Ramiz Alakbarov, te dodaje kako više od polovine dece u Avganistanu teško dolazi do narednog obroka.

Al DŽazira saznaje kako su poslednjih dana cene hrane u Avganistanu porasle za 50 odsto, dok je gorivo poskupelo za 75 odsto.

TOLO TV’s breakfast show, Bamdad e Khosh, is back on with a female host via ⁦@TOLO_TV⁩ pic.twitter.com/UM1UQEb0WV