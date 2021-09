'LUTRIJA MI JE UNIŠTILA ŽIVOT': Osvojila džekpot od 31.000.000 evra, pa pronađena MRTVA u svom stanu

Pobednica lutrije "Euromillions" koji je pre osam godina osvojila ogroman džekpot od 27 miliona funti (preko 31 miliona evra) je pronađena mrtva.

Policija je saopštila da smrt Margaret Lori ne tretira kao sumnjivu, ali će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok. Žena je navodno živela sama u oblasti Balikolman u Strabejnu u Severnoj Irskoj.

Hitne službe pozvane su jutros u 10:30 časova u tu oblast, prenosi Belfast Live. Portparol policijske službe Severne Irske dodao je: "Policija je u četvrtak, 2. septembra, primila izveštaj o iznenadnoj smrti žene u oblasti Balikolman Lejn u Strabejnu. Portparol službe hitne pomoći Severne Irske rekao je: "Pozvani smo u hitnu pomoć u oblasti Balikolman u Strabejnu jutros u 10:30."

Gospođa Lori, koja je bila nezaposlena, kupila je svoju dobitnu srećku na putu kući iz Centra za zapošljavanje 2013. godine. Rekla je: "U utorak sam napustila kuću jer sam čula da postoji oglas za posao i htela sam da se prijavim za njega. Otišla sam u Centar za zapošljavanje i odštampala prijavu za posao pre nego što sam otišla u (lanac prodavnica) "Supervalju".

"Ne mogu uvek da priuštim da kupim "Euromilions", ali imala sam nekoliko funti viška u tašni i jednostavno sam u trenutku napravila srećni izbor."

Ali, godinama nakon što je osvojila 27 miliona funti, gospođa Lori je tvrdila da joj je pobeda "uništila" život. Tvrdila je da joj je ostalo samo 5 miliona funti 2019. godine i da je bila žrtva brojnih krađa, prenose irski mediji.

Žena je za "Sandej Lajf" rekla: "Nikada neću imati mira dok sam živa. Čak i da mi nije ostalo ni peni, neću. Žao mi je što sam dobila na lutriji. Naravno da jeste. Ranije sam bila srećna osoba. Ja sam ljudsko biće i sve što je to učinilo je da mi uništi život."

U vreme pre nego što je osvojila džekpot, gospođa Lori je živela od socijalne pomoći od 62 funte nedeljno, a od trenutka kada je dobila lutriju, novac je delila ljudima u nevolji, prenosi "Irish Mirror".

Takođe je uložila milion funti u kupovinu istorijske Herdmanove vodenice u Irskoj i planirala je da je pretvori u destinaciju za slobodno vreme i turizam.

Govoreći o trenutku kada je shvatila da je osvojila džekpot, gospođa Lori je rekla: "Ustala sam u sredu u 7 ujutru i pustila televiziju. Upravo je išao taj program pa sam proverila svoje brojeve i tu su bili. Bila sam u šoku i morala sam to da proverim 10 puta. Prošetala sam do bašte iza kuće i sedela neko vreme pre nego što sam se vratila i ponovo proverila. Mora da sam šetala po kući pet sati pre nego što sam nazvala brata i zamolila ga da me pozove."

U avgustu 2015. godine sud joj je naredio da radi u društveno korisne poslove zbog napada na taksistu ispred svoje kuće. Prekršajni sud u Strabejnu je presudio je da je pila votku i da je "bila jako pijana nakon konzumiranja velike količine alkohola". Advokat tužilaštva rekao je da je Lori, koja ranije nije osuđivana, verbalno zlostavljala policiju nakon njenog hapšenja.