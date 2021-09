JEZIV ZLOČIN U AVGANISTANU: Naoružani muškarci pretukli i ubili trudnu policajku pred mužem i decom; talibani kažu da nisu oni

Uprkos obećanjima talibana da se neće svetiti i da će poštovati prava žena, u britanskim medijima osvanula je vest o užasnom ubistvu trudne policajke.

Banu Negar je ubijena pred mužem i decom ispred svog doma u Firozkohu, glavnom gradu provincije Gor. Majka, koja je radila u lokalnom zatvoru, bila je u osmom mesecu trudnoće kada je likvidirana.

Talibani su momentalno demantovali da su učestvovali u njenom ubistvu i poručili da se incident istražuje. "Svesni smo incidenta i mogu da potvrdim da je talibani nisu ubili. Naša istraga je u toku", rekao je BBC-u portparol talibana Zabiula Mudžahid.

Horrific brutality. Banu Negar, former Ghor female Police officer's son in Afghanistan says his mother was brutally killed by Taliban in front of kids and her brain was taken out. This is Taliban 2.0. United States and NATO let this happen.



pic.twitter.com/rxtSysU6gQ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 05. септембар 2021.

On je ponovio da su talibani amnestirali sve one koji su radili za bivšu administraciju i da je moguće da iza njenog ubistva stoji "lični animozitet ili nešto drugo".

Kako prenosi Dejli mejl, trojica naoružanih muškaraca upala su u kuću policajke i pretražili je, pre nego što su vezali celu porodicu i, pretukli i ubili Negar pred suprugom i decom. Na fotografijama koje su cirkulisale internetom vide se krvlju poprskani zidovi kuće i njen unakaženi leš.

Za ubistvo se saznalo u trenutku kada su talibani nasilno rasturili mirne proteste žena u Kabulu i u svetlu izveštaja da idu od vrata do vrata i traže pripadnike avganistanskih bezbednosnih snaga i saveznike Zapada.

🔥Taliban murdered a female police officer, Banu Negar, in Ghor province. She was 5-6 months pregnant and had an infant. They murdered her in front of her family.🔥From an interpreter contact.🔥⁦@schamisso⁩ ⁦@CedricLeighton⁩ ⁦@SashaIngber⁩ ⁦@holmescnn⁩ pic.twitter.com/wDQuGsTzKB — 🏳️‍🌈Clint Stevens👍🏼Save the Interpreters (@Stevens18Clint) 05. септембар 2021.

Ranije ove nedelje, visokorangirana avganistanska policajka pobegla je i krije se pošto su je talibani "brutalno pretukli". Gulafroz Ebtekar bila je zamenik načelnika za kriminalne istrage u ministarstvu unutrašnjih posla i Avganistanke su je doživljavale kao uzor, budući da se često pojavljivala u medijima.

Nju su talibani izdvojili kao metu ispred aerodroma u Kabulu gde je pet noći bezuspešno pokušavala da obezbedi sebi mesto na nekom od evakuacionih letova.

Taliban militants in #Afghanistan have shot dead a policewoman.



Banu Negar was killed at her family home in front of relatives in Firozkoh, capital of Ghor province.



She was eight months pregnant. https://t.co/Vp7fxLhu0o — Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) 05. септембар 2021.

Ona je jedna od mnogih koji su pobegli i kriju se pred talibanima, nimalo ne verujući u njihove priče da se neće svetiti.

Talibani su takođe rasturili proteste Avganistanki koje su tražile jednaka prava, pucajući u vazduh i bacivši suzavac na miran marš žena.

Talibani su, u međuvremenu, objavili proglas u kome objašnjavaju kako studentkinje moraju da se oblače ako žele da se obrazuju. U skladu sa njihovim zakonima, devojke će sada morati da nose abaja i nikab, a fakulteti će morati da pronađu "profesorke" ili "starije muške profesore" čija su moralna načela proverena.

