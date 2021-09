KAD JE KRENUO POTRES BILI SU NA ŽIČARI: Meksikanci u glavnom gradu osetili sav užas udara od 7 stepeni! (VIDEO)

Jačina potresa prvo je izmrena na 7,4 stepena, a USGS je izvestio da se radi o vrlo plitkom potresu, 12,5 kilometara ispod zemljine površine, što je povećalo efekat potresa.

Potres je pogodio putnike u kabinama žičare u glavnom gradu Meksika. Proveli su nešto više od sat vremena zaglavljeni između dve stanice.

#NOW | This is how they lived the earthquake in Mexico from a cable car. #Sismo #earthquake #Mexico #teleferico #cablecar #acapulco pic.twitter.com/5L5ouqibhN