NEKADAŠNJI FARMER OPTUŽEN ZA UBISTVO SUPRUGE: Prijavio njen nestanak, pa se pravio lud! Leš pronađen u septičkoj jami!

Dejvid Venbl (88) iz Kempsija, gradića u Engleskoj, pred policijom je negirao umešanost u ubistvo svoje supruge Brende, čiji je nestanak prijavio pre 39 godina. Brenda je imala 48 godina kada je nestala iz svog doma i od tad joj se gubio svaki trag.

Tek 2019. godine radnici su, na farmi u kojoj su supružnici živeli, u septičkoj jami pronašli njene ostatke, a policija je odmah po pronalasku leša otvorila istragu o ubistvu.

16 June 2021 39 years after 48-year-old Brenda Venables 'disappeared', he husband of that time, David Venables, now aged 88, was charged with her murder. In July 2019, her remains were found in a sceptic tank at the home they had shared in Worcestershire. pic.twitter.com/PPYd0vrMHe

Kao glavni osumnjičeni označen je njen suprug koji je optužen u junu ove godine.

"Odluka o podizanju optužbe protiv žrtvinog supruga doneta je nakon pažljivog razmatranja svih raspoloživih dokaza o ovom složenom predmetu. Pomenuti zločin dogodio se između 2. i 5. maja 1982", naveo je glavni istražni sudija, a prenosi Metro.

Dejvid se nedavno pojavio na suđenju gde je pred istražnim sudijom odlučno negirao umešanost u ubistvo supruge.

Njemu je odobrena uslovna kaucija, a suđenje za njeno ubistvo počeće 6. juna sledeće godine.

Ceo slučaj najteže je pao Brendinoj porodici koja godinama nije imala nikakve informacije o njoj.

This is a very interesting case Brenda Venables vanishes in 1982 - 37years later her remains are found in a septic tank in the grounds of the then family home . Now the CPS have agreed to charge her husband David Venables with her murder . pic.twitter.com/kL9QG1K1Vq