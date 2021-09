Devojčice ISKLJUČENE iz srednjih škola u Avganistanu! Talibani naredili da u učionice mogu da se vrate samo u SLEDEĆEM SLUČAJU! (FOTO+VIDEO)

- Sve deluje prilično sumorno - rekla je jedna od njih.

Portparol talibana objasnio je da ne postoje planovi za ponovno otvaranje škole za devojčice u skorije vreme, dok u Avganistanu raste strah da bi moglo da se vrati oštro pravilo iz devedesetih kada je uvedena slična zabrana.

We raised our voices that:

we want schools for girls

we want education for girls

No one can stop girls from learning

We will continue our struggle for this precious cause

Education is our human right