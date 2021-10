SADROVA STRANKA DOBILA NAJVIŠE GLASOVA! Na 5. izborima u Iraku od Sadamovog pada, šiitski sveštenik osvojio najviše mandata!

Prema rezultatima iz nekoliko iračkih provincija i glavnog grada Bagdada, koje su verifikovali zvaničnici lokalnih vlasti, Sadr je osvojio više od 70 od 329 mesta u parlamentu, preneo je Rojters.

Portparol Sadrove kancelarije rekao je da je on osvojio 73 mesta, a isti broj su objavili i lokalni mediji.

In Iraq, Shiite politics–with all its diverse voices–is the space to watch. It's where the Iraqi political system, despite its resistance to change, takes on new shapes and transforms. This is where elections matter. https://t.co/5oZesftRlG