BIZARNO! Plastični hirurg ubio ženu i bacio je iz aviona: Priznao zločin posle skoro 40 godina

Plastični hirurg iz Njujorka senzacionalno je priznao da je zadavio ženu i bacio njeno telo iz aviona, nakon što je skoro 40 godina tvrdio da je nevin.

Robert Birenbaum rekao je na saslušanju povodom puštanja na uslovnu slobodu da je ubio svoju suprugu Gajl Kac 1985. godine jer je bio "nezreo" i nije mogao da se "izbori sa besom".

- Želeo sam da prestane da viče na mene i napao sam je - rekao je on.

On je 2000. godine osuđen zbog ubistva supruge na osnovu posrednih dokaza, ali je negirao bilo kakvu umešanost u njenu smrt, sve do šokantnog priznanja.

Na saslušanju povodom puštanja na uslovnu slobodu u decembru 2020. godine, Birenbaum, iskusni pilot, rekao je da je ubio ženu tako što ju je zadavio.

Nakon toga je stavio njeno telo u mali avion, a onda ga "izbacio iz aviona iznad okeana", prema transkriptu sa saslušanja u koji je ABC News imao uvid.



Telo njegove supruge nikad nije pronađeno.

On the surface, Robert Bierenbaum seemed to have it all – he was a surgeon, a skilled skier, a gourmet chef and an expert pilot. But over time, a darker side began to emerge. | The new #ABC2020 premieres Friday at 9/8c on @ABC. Stream next day on @Hulu. https://t.co/MDFN9cyhc2 pic.twitter.com/KuTSSaAjJ4