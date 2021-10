Nikad više zaraženih: Prošla nedelja u Bugarskoj bila NAJGORA od početka pandemije

Prošle nedelje u Bugarskoj je zabeležen najveći broj obolelih od korona virusa od početka pandemije, saopštili su danas zvaničnici.

Broj novoobolelih je od 18. do 24. oktobra porastao za čak 50 odsto u odnosu na nedelju dana pre, odnosno zabeleženo je 24.454 novih slučajeva, što je najviše do sada.

Prethodni najveći broj zabeležen je krajem marta, kada je registrovano 25.290 slučajeva.

Došlo je i do povećanja smrtnih slučajeva, za čak 30,14 odsto, ali to nije najgora nedelja po pitanju smrtnih slučajeva - najgora je bila od 30. novembra do 6. decembra prošle godine kada je od posledica virusa preminulo 980 osoba.

