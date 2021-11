VELIKA TRAGEDIJA! BLIZNAKINJE (4) NASTRADALE U POŽARU: Sveća zapalila kuću dok su roditelji spavali, deci nije bilo spasa

Tragedija se dogodila u regiji zapadno od Bajron Beja u Australiji, u porodičnoj kući.

Dok su roditelji spavali, vatra je brzo zahvatila sobu, a deca su se nagutala dima, koji je i bio uzrok smrti.

- Požurite, deca mi ne dišu - rekla je bolničarima uspaničena majka bliznakinja.

Iako su hitne službe brzo pristigle na lice mesta oko 3 sata ujutru i zbrinule sestre, nije im bilo spasa.

Roditelji devojčica ostali su skrhani ovom strašnom tragedijom.

- Rečeno mi je da je otac u lošem stanju. Krivi sebe. Zaista je potresen - rekao je jedan od komšija.

Policajci sada istražuju da li je sveća na vrhu klavira bila upaljena tokom cele noći. Otkriveno je da su sestre spavale prilično blizu izvora požara.

Iako policija tek treba da potvrdi zvanični uzrok požara, istražitelji će ostati na licu mesta dok se istraga ne završi.

Izbezumljena zajednica okupila se da položi cveće u znak sećanja na tragično nastradale bliznakinje.

Police believe the twins were visiting their father for the weekend as part of a joint custody arrangement. The home is part on a large commune around 30km west of Byron Bay. It’s understood the candle had ignited a piano it was resting on, filling the room with toxic fumes. https://t.co/Wzmhh2tWcV pic.twitter.com/1YZiwP8d1s