OVAKVA OPERACIJA IZVEDENA JE SVEGA 20 PUTA U SVETU: Uspešno razdvojene sijamske bliznakinje čije su GLAVE BILE SPOJENE (FOTO+VIDEO)

Posle višemesečnih priprema medicinski tim od 50 ljudi uspešno je operisao devojčice u četvrtak i to je bio trijumf i za porodicu i za lekare, trenutak kada se i plakalo i smejalo.

Direktor pedijatrijske neurohirurgije u Medicinskom centru Soroka doktor Miki Gideon je izjavio da je takva operacija izvedena samo 20-ak puta u svetu, naglasivši da očekuje da se bliznakinje u potpunosti oporave.

"Prvi put porodica može da drži bebe odvojeno", rekao je dr Gideon za izraelske medije.

Operacija je trajala više od 12 sati, a učestvovali su specijalisti neurohirugije, plastične hirugije, pedijatrijske intenzivne nege, između ostalih, uključujući eksprerte iz Londona i Njujorka.

Humans can do amazing things when they work together. The power of collaboration clearly evident here.https://t.co/qtWluCeYqC