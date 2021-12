STIGLA POTVRDA IZ KREMLJA: Postoji mogućnost da se Putin sastane sa Ilonom Maskom

Ruski predsednik Vladimir Putin mogao bi da se sastane sa Ilonom Maskom, najbogatijim čovekom na svetu, ukoliko on uskoro pokrene biznis u Rusiji, potvrdio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

Peskov je izjavio kako je ruski predsednik uvek raspoložen za susrete sa strancima koji ulažu novac u Rusiju:

- Nema sumnje da je predsednik otvoren za razgovor sa stranim biznismenima. Praktično, svake godine se održavaju sastanci s poslovnim ljudima iz Francuske i Nemačke. Znate da Mask ne posluje u Rusiji, ali smo zainteresovani za njegov dolazak. Ako se to dogodi, onda se neće postavljati pitanje da li će doći do susreta sa predsednikom - rekao je Peskov. U februaru ove godine Mask je pozvao Putina da razgovaraju preko jedne društvene mreže, ali do ovog razgovora još nije došlo. Vrednost Maskove imovine je procenjena na 255 milijardi dolara.