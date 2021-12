POLICAJCI UBILI DEVOJČICU (14) U TRŽNOM CENTRU! Otvorili vatru, a jedan metak prošao kroz zid i usmrtio je

Policija Los Anđelesa u četvrtak je slučajno ubila 14-godišnju devojčicu koja je bila sa majkom u prodavnici odeće, kada su pucali na osumnjičenog muškarca za napad na ženu, a metak je prošao kroz zid i pogodio devojčicu, saopštile su vlasti.

Policija je po pozivu došla u prodavnice garderobe "Barlington" u Severnom Holivudu. Prijavljeno je da je muškarac napao ženu i da su se čuli pucnji, iako detektivi na mestu nesreće nisu pronašli pištolj.

Policajci su otvorili vatru kada su videli da osumnjičeni napada drugu osobu, ali je metak prošao kroz gipsane zidove iza muškarca i ubio devojčicu, koja je bila u svlačionici sa svojom majkom, saopštila je policija. Osumnjičeni muškarac je pogođen iz vatrenog oružja i takođe je preminuo u prodavnici, navela je policija.

🇺🇸🚨 — DEVELOPING: A shooting is reported at a Burlington Coat Factory store in North Hollywood, California. Police and other emergency crews are on scene.



pic.twitter.com/eeOcF1fecu