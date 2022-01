KRAJ DRAME U TEKSASU: Svi taoci pušteni iz sinagoge, napadač mrtav

Drama je trajala 10 sati od kada je muškarac prekinuo versku službu i uzeo za taoce prisutne vernike.

U sinagogi je bilo četvoro, uključujući i rabina.

Šef policije Kolevila rekao je da je otmičar mrtav, ali vlasti odbijaju da otkriju uzrok smrti.

Update at 9:55pm: The SWAT situation in Colleyville is resolved and all hostages are safe. We continue to work in partnership with the FBI to finalize all details. We will be addressing the media staging area at Good Shepherd Catholic Church at 10:15pm with an update.