OTELI I GRUPNO SILOVALI DEVOJČICU: Život joj spasila aplikacija koju svi imamo na svojim telefonima!

Devojčica (14) koja je bila oteta i zarobljena, koju su tukli i grupno silovali u Francuskoj, spasena je u petak uveče kad je policija uspela da je pronađe zahvaljujući njenom telefonu i GPS lokaciji na aplikaciji “Snepčet”.

Devojčicu, čiji identitet nije otkriven, namamio je u stan 26-godišnji muškarac koji joj je ponudio smeštaj nakon što je ona pobegla od kuće prošle nedelje.

Mladić ju je naterao, kako prenose svetski mediji, da puši kanabis, a onda su je silovali on i 64-godišnji muškarac. Ona je nakon pronalaska odvedena u bolnicu a posle je vraćena svojoj porodici.

Roditelji devojčice pozvali su policiju u petak ujutro nakon što im je ćerka poslala poruke preko “Instagrama” dok su njeni otmičari spavali.

Rekla je da je oteta i pretučena ali da je previše dezorijentisana da kaže gde su je odveli. Rekli su joj da uključi svoju lokaciju na “Snepčetu” kako bi je policija pronašla. Od tada je bila u kontaktu sa policijom preko aplikacija za poruke, jer se plašila da će se otmičari probuditi ako razgovara preko telefona.

Kad je policija ušla u zgradu, kucali su na sva vrata dok devojčica nije poslala poruku “da”, što je bila potvrda da su pokucali na pravom mestu. Kad su upali u stan zatekli su jednog od osumnjičenih kako pokušava da izbriše dokaze sa svog telefona.

Nakon hapšenja jedna policajka iz Marselja je pohvaljena zbog inovativne metode pronalaženja žrtve preko “Snepčeta”.

- Do spasavanja je došlo zahvaljujući “Snepčetu”, ali pre svega zahvaljujući odličnoj ideji mlade policajke bez koje to ne bi bilo moguće – rekao je sekretar Informativo komandnog centra u Marselju Rudi Mana, dodajući da sam “Snepčet” ne bi doveo do hapšenja osumnjičenih, prenosi "San".

Istraga je i dalje u toku.