PLANETA U ŠOKU! Šta se desilo dečaku koji je upao u bunar? Sumnja da je OVO moguć UZROK SMRTI!

U subotu su državni mediji izvestili da su spasioci izvukli telo dečaka, nakon višednevne operacije spasavanja, a kralj Mohamed VI pozvao je Rajanove roditelje kako bi im izrazio saučešće.

Tragedija malog Rajana zadobila je pažnju svetske javnosti, a na društvenim medijima delio se haštag #SaveRayan (spasimo Rajana). Hiljade korisnika izrazilo je nadu da će dečak biti spasen.

Šta se dogodilo sa Rajanom?

Smrt dečaka, koji je svo vreme dok je bio zarobljen u bunaru pokazivao znakove života, otvorila je više pitanja. Koji je tačan razlog njegove smrti? Kako je došlo do nesreće, odnosno kako je dečak upao u bunar?

Rajan je u utorak 1. feruara upao u bunar dubok 32 metra koji se nalazi ispred njegove kuće u selu Ighran u planinskoj severnoj provinciji Šefšauen u Maroku. Prečnik otvora bio je 45 centimetara, što je onemogućilo spasioce da se spuste dole kako bi izvukli povređenog mališana van.

Prostor u kojem se Rajan zaglavio u bunaru bio je prečnika oko 50 centimetara, što je ograničilo njegovu mobilnost. Snimci sa kamera pokazali su da je dečak živ i da se kreće. Spasioci su mu kroz otvor bunara slali dole hranu, vodu i kiseonik.

Iako vlasti nisu potvrdile tačan uzrok Rajanove smrti, moguće je da su do nje dovele povrede zadobijene padom. Ipak, mališan je takođe mogao da umre od hipotermije.

Nesreća se dogodila, kako ukazuje portal Sportskeeda.com, kad su temperature u regionu tokom nedelje bile svega pet stepeni Celzijusa.

Kako je dečak upao u bunar?

Tačni detalji koji okružuju incident još nisu poznati, ali je Rajanova majka izjavila da se mališan u utorak igrao pored bunara.

Porodica je rekla da su čuli “prigušeni plač” i da su ga zatekli na dnu bunara. Nije poznato da li je bunar bio zaštićen poklopcem.

Spasioci su tokom nedelje pokušavali da dođu do dečaka, ali su njihove napore odlagali kiša, potencijalna klizišta i odroni.

