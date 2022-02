DIRLJIVO! Devojčica prišla psu i PREKRILA mu UŠI: Razlog je mnoge rasplakao (VIDEO)

Predivan video snimljen u Kini prikazuje devojčicu kako štiti uši psa od zvukova pucanja petardi koje su padale u blizini.

Video je snimljen u Gaožanu neposredno pre proslave lunarne kineske Nove godine.

Na snimku se može videti kako devojčica stoji na uglu ulice pored malog psa kog tapše po glavi.

U pozadini se mogu čuti eksplozije vatrometa ili petardi, što je nateralo devojčicu da rukama prekrije uši psu, kako bi ga sprečila da se uplaši.



Kako navode mediji, majka devojčice, gospođa Vant, rekla je da je pokrivala uši svoje ćerke svaki put kada se u blizini začuo vatromet, umirujući je i govoreći joj da nema čega da se boji. Sada je i ona sama primenila tu tehniku.

Heartwarming moment during Chinese New Year celebration:

The little girl covers her pet's ears to avoid the scare of fireworks. pic.twitter.com/wYxO7YAO4C