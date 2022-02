KOLAPS! Kamiondžije izazvale HAOS na mostu između SAD i Kanade, ovo je razlog! (VIDEO)

Kanadske kamiondžije koje se protive obaveznoj vakcinaciji protiv kovida, blokirale su most Ambasador koji povezuje Detroit u SAD sa kanadskim Vindzorom.

Demonstranti koji zahtevaju ukidanje pravila o obaveznoj vakcinaciji protiv kovida 19 blokirali su most "Ambasador" koji povezuje američki grad Detroit i kanadski grad Vindzor, saopštila je danas pokrajinska policija Ontarija.

The Ambassador Bridge between Detroit, Michigan and Windsor, Ontario shut down by a trucker convoy blockade. police_frequency on Telegram pic.twitter.com/jqO2Sr2sJ5 — Dennis Dunham (@DennD68) 08. фебруар 2022.

"Vozačima koji se kreću ka graničnoj tački mosta Ambasador u pravcu zapada savetuje se da planiraju alternativni put do granice preko zbog tekućih demonstracionih aktivnosti u oblasti Vindzora", navela je policija.

This is in #Windsor, #Ontario at Huron Church and Girardot close to the Ambassador Bridge (per the uploader). The truckers do not plan on Ieaving. It is a bIockade to end all the mandates. The fire rises.



Video by Chris Ensing pic.twitter.com/CMbkRjsRwN — 🄴🄻ϻ🄴🅁 🄵µ🄳🄳 ⚡️🦅⚡️ (@Elmr_Fudd_again) 08. фебруар 2022.

Most je blokiran noćas. Kako prenosi CBC Njuz, demonstranti su poručili da neće napustiti most ali da će ostaviti jednu traku slobodnu za saobraćaj.

Zbog gomile vozila na mostu, saobraćajne gužve su ogromne a neka vozila su satima bila zaglavljena na prelazu između dve zemlje.

There is high potential for traffic congestion along Huron Church Road again today. Anticipate travel delays. Officers will be in the area to address traffic issues. Avoid the area or find alternate route, if possible. We thank the public for their patience. pic.twitter.com/3TBNbo0Paq — Windsor Police (@WindsorPolice) 07. фебруар 2022.

Kanadska granična služba savetovala je vozače da granicu pređu alternativnim putevima, uključujući i tunel 4,5 kilometara istočno od mosta.

Windsor, the Ambassador Bridge closed due to the protest of the truckers. After Coutts, another strategic US - Canada border crossing is blocked. pic.twitter.com/9wbjirVWqv — RadioGenova (@RadioGenova) 08. фебруар 2022.

Protesti širom Kanade traju od sredine januara, uz učešće više hiljada vozača kamiona i drugih demonstranata koji se protive obaveznoj vakcinaciji za kamiondžije koji prelaze granicu SAD i Kanade.



Gradonačelnik Otave proglasio je vanredno stanje u nedelju, kanadski premijer Džastin Trudo koji je iz bezbednosnih razloga premešten iz Otave u svoju obližnju letnju rezidenciju, pozvao je kamiondžije da odmah prekinu sa protestima.