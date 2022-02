PUTIN ODLUČIO DA LI ĆE NAPASTI UKRAJINU! Oglasio se Kremlj: Svaka provokacija može dovesti do nepopravljivih posledica

Dmitrij Peskov je u razgovoru za rusku državnu televiziju rekao da ruski predsednik Vladimir Putin ne obraća pažnju na provokativne izjave.

Portparol Kremlja je u nedelju upozorio da ponovljene sugestije zapadnih vlada o neminovnoj ruskoj invaziji na Ukrajinu mogu imati negativne posledice. Dmitrij Peskov je u razgovoru za rusku državnu televiziju rekao da ruski predsednik Vladimir Putin ne obraća pažnju na takve izjave.

"Činjenica je da to direktno dovodi do povećanja napetosti. A kada tenzija eskalira do maksimuma, kao što je sada, na primer u istočnoj Ukrajini, onda svaka varnica, svaki neplanirani incident ili svaka manja planirana provokacija može dovesti do nepopravljivih posledica. Dakle, sve ovo ima i može imati štetne posledice. Svakodnevna vežba objavljivanja datuma za invaziju Rusije na Ukrajinu je veoma loša praksa", rekao je Peskov za državnu televiziju "Rosija 1", prenosi Rojters.

Peskov je reagovao na primedbe predsednika Bajdena koji je u petak rekao da je "ubeđen" da je Putin odlučio da li će napasti Ukrajinu. Državni sekretar Antoni Blinken ponovio je većinu istih predviđanja u nedelju, rekavši da trenutni obaveštajni podaci ukazuju da Putin planira da izvrši invaziju.

"Sve što vidimo govori nam da odluka za koju verujemo da je predsednik Putin doneo, da izvrši invaziju, napreduje", rekao je Blinken. Veruje se da se oko 190.000 ruskih vojnika okupilo duž ukrajinskih granica. Belorusija je u nedelju saopštila da će zajedničke vojne vežbe sa Rusijom koje su trebale da se završe ove nedelje biti produžene.