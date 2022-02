PAO ČERNOBILJ! Rusi zauzeli nuklearku, savetnik Zelenskog: Izbubili smo kontrolu nakon žestoke borbe (FOTO)

Informaciju je potvrdio Mihajlo Podoljak, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, preneo je Index.hr.

"Nakon žestoke borbe izgubilli smo kontrolu nad Černobiljom. Stanje nuklearne elektrane i skladišta nuklearnog otpada nije poznato", naveo je.

Ukrajinski urednik i novinar Metju Kupfer preneo je na "Tviteru" njegovu izjavu.

"After a fierce battle, our control over the Chernobyl site was lost. The state of the former #Chernobyl nuclear power plant, confinement and nuclear waste storage facilities is unknown." – #Ukraine presidential advisor Mykhaylo Podolyak via @ukrpravda_news