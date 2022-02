UPRAVO SE STVARA NOVI SVETSKI POREDAK: Forca upozorava da je teško proceniti gde će Rusija da stane PROTIVNIK JE OBEZGLAVLJEN

General u penziji Božidar Forca sa fakulteta za poslovne studije i pravo istakao je da se oružani sukob Rusije i Ukrajine mogao čekivati i da će sada biti ogroman pritisak na Srbiju da se odluči koju će stranu podržati.

- Brojini indikatori su pokazali da će doći do sukoba. Evidentno je da je NATO na čelu sa SAD Rusiju i u zvaničnim dokumentima proglasio za neprijatelja, a na terenu je praktično opkolio snagama. Rusija teži ka strategijskom balansu u bezbednosnom smislu, ona je nastojala da se NATO obuzda u opkoljavanju Rusije. Kada to nije bilo moguće, ona je proglasila Luganjsk i Donjeck za nezavisne države, a kada je već do intervencije došlo, onda je to bilo žestoko, sa mnogo strana uz obezglavljivanje protivnika. Ovo je praktično kraj hladnog rata - istakao je general u peziji Božirad Forca za Kurir.

On je izjavio da moć Ukrajine i Rusije ne može da se meri.

- Vojna moć Rusije i Ukrajine ne može da se meri, zato nihov predsednik poziva pomoć sa zapada. Zelenski je i dan danas ubeđen da će ga NATO braniti. Međutim, NATO pravno gledano ne može da se meša u ovoj situaciji, budući da Ukrajina nije članica NATO-a - ističe general Forca.

NATO je i zvanično izjavio da ne bi ni pravno trebalo da se meša u ovoj situaciji, Ukrajina se ne može braniti sama, a Rusija povuče radikalne mere.

- Rat nema smisla, ali ima funkciju, gde će se Rusija zaustaviti to niko ne zna, mi sada prisustvujemo jednom rebalansu novog svetskog poretka, gde će moćnici morati da trguju. Nažalost, u ratu pate i ginu oni koji se ne znaju, zbog onih koji se veoma dobro znaju - kaže general Forca.

Problem je što će biti pritiska na Srbiju da se izjasni.

- Biće pritisak na Srbiju da se ona opredeli. Mislim da je mudro pozivati se na međunarodna akta i pozvati da se spor reši pravnim putem - kaže Forca.

