ZELENSKI: Iskreno – ne verujem u ishod pregovora!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo se obratio javnosti rekavši da je posle dve godine danas razgovarao sa beloruskim kolegom Lukašenkom.

Istakao je da je to bio vrlo objektivan razgovor.

"Detaljno sam mu objasnio nemogućnost našeg sudara. Ne želim da rakete, avioni i helikopteri lete u Ukrajinu iz Belorusije. Ne želim da trupe iz Belorusije idu u Ukrajinu. I on me je u to uveravao", rekao je Zelenski. Naglasio je i da je njegov zadatak kao predsednika da štiti državu.

"I videli ste tokom ovih teških dana kako radimo ovaj zadatak. Aleksandar Lukašenko me je zamolio da se sastanem sa ukrajinskom i ruskom delegacijom na reci Pripjat. Naglašavam: bez ikakvih uslova".

Kako je rekao "ne veruje u ishod sastanka".

"Reći ću iskreno, kao i uvek: ne verujem baš u ishod ovog sastanka, ali neka pokušaju. Da nijedan građanin Ukrajine ne bi sumnjao da ja, kao predsednik, nisam pokušao da zaustavim rat, kada je bila mala šansa. I dok su naši momci – tu je predsednik, tu je šef Kancelarije, tu je premijer, tu je vojska, tu je glavnokomandujući. Svi ćemo braniti svoju državu, svoje granice. Vi i ja moramo da delujemo pragmatično da bismo postigli svoj cilj. A naš cilj je naš teritorijalni integritet. Našu poziciju ste videli sto posto. To je bezuslovna zaštita nacionalne državnosti", jasan je bio ukrajinski predsednik.

Obećao je i da će vojnicima biti isplaćivano 3.000 evra mesečno sve dok bude trajao rat.

"Sada za našu motivaciju. Očigledno, naša vojska se ne bori za novac. I za danas, za sutra, i vrlo striktno odgovoran za ono što se dogodilo juče. Ali moramo shvatiti da je ovo najvažniji posao danas. Budite vojni, branite zemlju. I zato zaista želim da država pristojno plati ovaj rad. Našim vojnicima koji drže oružje u rukama plaćaćemo sto hiljada grivni mesečno (3.000 evra). Da ne kažem hvala. I da im stavi do znanja da im je zemlja svakako zahvalna. I tako će biti dok se ovaj rat ne završi. I poslednje. Juče smo, nažalost, izgubili „San“. Ali stari "San". I mi ćemo izgraditi novi san. Slava Ukrajini!", zaključio je u svom obraćanju Zelenski.