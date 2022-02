Putin odgovorio na zahtev Ukrajine: Pregovori ulaze u treću rundu!

Pregovori čiji ishod očekuje ceo svet već traju više od tri sata.

Rešenje za Ukrajinu je moguće samo ako se uzme u obzir interes Rusije, rekao je Putin Makronu.

Putin je Makronu izneo uslove za rešavanje situacije u Ukrajini.

- Demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine.

- Njen neutralni status.

- Priznanje ruskog Krima od strane Kijeva.

Zauzvrat, Makron je Putinu izrazio nadu u brzo rešenje ukrajinskog sukoba kroz dijalog i pregovore sa Kijevom, saopštio je Kremlj.

Kako prenosi francuska TV, razgovor dvojice predsednika trajao je jedan i po sat.

Ukrajinska delegacija na pregovorima zahteva povlačenje svih ruskih trupa, uključujući onih sa Krima i iz Donbasa – rekao je savetnik šefa Predsedničke kancelarije Arestovič.

Negotiations between the Ukrainian and Russian delegations are still ongoing. In a few minutes, the third round will begin.