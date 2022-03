MILORAD KOMRAKOV: Ruske trupe uništile 13 laboratorija za biološko oružje u u Ukrajini!?

Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst o dešavanju u Ukrajini koji prenosimo u celosti:

Ruske trupe uništile su 13 laoboratorija za biološko oružje širom Ukrajine, od kojih su neke bile pod zemljom, pa su morale da izvrše nekoliko eksplozija da ih unište.

Otkrivene su činjenice koje ukazuju na hitnog čišćenje tragova vojno-biološkog programa koji se sprovodi u Ukrajini, a koji finansira Ministarstvo odbrane SAD, izjavio je, juče, portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov, navodi Izvestija. Od zaposlenih u ukrajinskim biolaboratorijama dobili smo dokumentaciju o hitnom uništavanju 24. februara posebno opasnih uzročnika kuge, antraksa, tularemije, kolere i drugih smrtonosnih bolesti. Dokumente sada analiziraju ruski stručnjaci iz trupa radijacione, hemijske i biološke zaštite“, rekao je Konašenkov. On je pojasnio da je Pentagon, nakon početka ruske operacije zaštite civila u Donbasu, bio ozbiljno zabrinut zbog mogućnosti obelodanjivanja izvođenja tajnih bioloških eksperimenata na teritoriji Ukrajine. Već sada novi podaci potvrđuju da su se komponente biološkog oružja razvijale u biolaboratorijama Ukrajine, koje se nalaze u neposrednoj blizini Rusije, rekao je on. Ruska strana će u bliskoj budućnosti predstaviti rezultate analize dobijenih dokumenata. „Upravo objavljujemo uputstva Ministarstva zdravlja Ukrajine o uništavanju patogena i aktima uništavanja u biološkim laboratorijama u Poltavi i Harkovu “ , zaključio je zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije.

„Da bi se sprečilo otkrivanje činjenica da SAD i Ukrajina krše član 1. Konvencije UN o zabrani bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja, ukrajinsko Ministarstvo zdravlja poslalo je uputstvo svim biološkim laboratorijama da hitno eliminišu uskladištene zalihe opasnih patogena“, objasnio je general-major.

Predsednik Vladimir Putin ima informaciju da je Zapad – Američki institut za zdravlje, Francuski institut za zdravlje i Nemački centar za istraživanje infekcija – prelio milijarde dolara od poreskih obveznika tih zemalja u Ukrajinu za razvoj biološkog oružja pod maskom grantova za istraživanje. Putin je tvrdio da ima dokaze da će na kraju objaviti “kada svet bide želeo da ga sluša.“ Prema Putinovim rečima, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski znao je za laboratorije i dobijao mito u zamenu za to što im je dozvolio da rade u tajnosti i bez zvaničnog nadzora. Putin je rekao da je Zelenskom dao mnoga upozorenja o demontiranju laboratorija još u februaru 2020. godine i upozorio da će to učiniti sam ako se Zelenski ne povinuje. On je priznao kolateralnu štetu za koju je samo Zelenski kriv, za ugrožavanje naroda Ukrajine, piše u Viber poruci koju sam dobio. Iz analize se vidi da je Putin Trampu potvrdio da je uništeno biološko oružje. I dostavio satelitske snimke da samo dejstvuju na vojne ciljeve a zapravo ne na stambene zgrade zato nije ni struja isključena. Poginuli su samo ukrajinski , francuski , engleski , i američki vojnici, kao i psi rata, plaćenici , biolozi i osoblje, i uništeno 13 laboratorija.

„Ne pogađamo gradove. Da je to slučaj onda bi više od jedne zgrade u Kijevu bilo oštećeno i ne bi bilo struje, vode, ničega. Spaljujemo smeće. Dakle sada znamo šta Putin radi u Ukrajini. Spašava čovečanstvo. Bukvalno.“, piše u Viber poruci koju sam dobio.

Preko društvenih mreža i Vibera dobio sam najmanje deset sličnih informacija od svojih drugara koji prenose razne informacije sa društvenih mreža. Ova me zaintrigirala i navela na istraživanje. Ima li u svim ovim pričama istine?

Radio Slobodna Evropa objavljuje ovu informaciju kao sedmu po redu na listi od 10 najčešćih lažnih informacija i mitova koji se pojavljuju na internetu. Listu su sami načinili. Ovaj medij, koji je očito pod američkim, uticajem, piše: “„Ove tvrdnje se zasnivaju na pogrešnom predstavljanju programa za smanjenje bioloških pretnji američkog Ministarstva odbrane. SAD pružaju pomoć ukrajinskim laboratorijima od 2005. godine, kada su ukrajinsko Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo odbrane SAD-a potpisali sporazum s ciljem ograničavanja pretnje bioterorizma primenom mera zaštite na smrtonosne patogene iz programa biološkog oružja iz sovjetske ere. Program za smanjenje biološke pretnje od tada je pomogao u izgradnji i modernizaciji ukrajinskih laboratorija. Same laboratorije vodi i finansira prvenstveno ukrajinska vlada. Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) je kao odgovor na tvrdnje o prisutnosti američkih vojnih bioloških laboratorija u izjavi iz maja 2020. istakla da "u Ukrajini ne deluje nijedna strana biološka laboratorija“, piše pomenuti medij.

Zašto je predsednik Rusije Vladimir Putin dao naredbu za početak operacije u Ukrajini sada, a ne 2014. godine, odmah posle "Majdana" i prevrata u Kijevu? Kolega Nikola Vrzić u novom broju magazina "Pečat", od 03.03.2022. godine, piše o posebnoj opasnosti koja preti ne samo ruskom rukovodstvu ili armiji, već celom narodu.

"Prošle sedmice u „Pečatu“ smo podsetili da je u oktobru 2017. predsednik Rusije Vladimir Putin javno skrenuo pažnju da se etničkim Rusima, dakle, ne svim građanima Rusije, "na sistematski i profesionalan način" prikupljaju uzorci DNK. Ispostavilo se tad i da je reč o projektu koji je sprovodila "najveća jedinica za medicinska istraživanja Ratnog vazduhoplovstva SAD", 59th Medical Wing. A portparol AETC-a (Air Education andTraining Command) Bo Dauni objasnio je zaintrigiranoj ruskoj javnosti, u izjavi za RIA novosti, da Centar za molekularna istraživanja pomenute jedinice sprovodi "muskuloskeletalne studije radi identifikovanja različitih biomarkera povezanih s povredama". A DNK isključivo Rusa je, tobože, tražen "zbog integriteta studije", šta god to tačno značilo, a ne zato što su u pitanju Rusi", piše Vrzić.

Nestinite tvrdnje o genocidu i vladi u Kijevu koja podržava nacizam su među najčešćim lažnim vestima koje se pojavljuju na internetu prema analizi američke organizacije News Guard.Ta agencija bavi se monitoringom i kredibilnošću vesti i informacija na web-stranicama. Ova organizacija kaže da se državnim ruskim medijima pridružuju manje poznate internet stranice u plasiranju i promovisanju lažnih narativa. Objavili su 10 najčešćih "ratnih mitova" među kojima je "napad" na hemijsko postrojenje u istočnoj Ukrajini i tvrdnje o legitimitetu referenduma o pridruživanju Krima Rusiji 2014. godine, piše Radio Slobodna Evropa.

Rusija ima razloga da veruje da se u laboratorijama koje kontroliše SAD, a koje su raspoređene širom sveta, razvija biološko oružje, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Nikolaj Patrušev za "Komersant", a prenosi list Informer 07.03.2021. godine. Patrušev je tada naglasio da su te laboratorije uglavnom smeštene na granicama Rusije i Kine.

- Amerikanci uveravaju sve da su to istraživački centri u kojima stručnjaci iz SAD pomažu lokalnim naučnicima da se bore protiv opasnih bolesti. Istina je da vlasti zemalja u kojima se ti objekti nalaze nemaju predstavu šta se dešava unutra - rekao je Patrušev. Takođe je ukazao da se u oblastima gde postoje takve laboratorije pojavljuju bolesti netipične za te regione. Ranije je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo da Moskva ima ozbiljna pitanja u vezi sa vojno-biološkom aktivnošću Pentagona. Takođe su primetili da su američke aktivnosti u Lugarovoj biološkoj laboratoriji u Gruziji u suprotnosti sa obavezama Vašingtona i Tbilisija prema Konvenciji o zabrani biološkog i toksinskog oružja.

Na postojanje biolaboratorija pod američkom kontrolom na ruskim i kineskim granicama, upozorili su u zajedničkoj izjavi i ruski i kineski predsednik Vladimir Putin i Si Đinping.

Piše: Milorad Komrakov

