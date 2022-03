SKAČU IZ SEKUNDE U SEKUND: Vozači u Americi gledaju cene na pumpi i ne mogu da veruju! (VIDEO)

Cena običnog benzina u proseku širom SAD dostigla je u danas najviši nivo od 4,173 dolara, nadmašivši rekord prethodno postavljen 2008. godine usled najava o zabrani uvoza ruske nafte.

Cene na pumpi su, istina, rasle mnogo pre nego što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, ali od početka rata taj rast je daleko brži.

Cena u proseku po galonu u SAD skočila je za preko 45 centi prošle nedelje, prenosi Foks.

Onlookers gawk at rapidly rising prices on a gas station sign in Bethlehem, Pennsylvania. https://t.co/EAhrTX6S2u pic.twitter.com/wvlIzqyKvw