PUTIN DIREKTAN: Ovako ćemo od danas sa NEPRIJATELJIMA

Predsednik Rusije Vladimir Putin naložio je ruskoj vladi, Centralnoj banci Rusije i "Gaspromu" da do 31. marta sprovedu mere za promenu valute plaćanja gasa za sve zemlje koje preduzimaju neprijateljske akcije protiv Moskve, saopštila je pres-služba Kremlja, prenosi Sputnjik.

"Vlada Ruske Federacije, zajedno sa Centralnom bankom Rusije i javnom akcionarskim društvom "Gasprom" treba da sprovede set mera za promenu valute plaćanja za isporuku prirodnog glasa zemljama Evropske unije i drugim zemljama koje su uvele ograničavajuće mere protiv građana Ruske Federacije i ruskih pravnih lica, u rusku rublju. Izveštaj podneti 31. marta 2022. godine, a zatim mesečno", navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, vlada treba da odobri direktivu za izmenu postojećih ugovora "Gasproma" o isporukama gasa u segmentu promene valute plaćanja u rusku rublju. Prema spisku uputstava, to je potrebno učiniti do 31. marta "uz održavanje obima snabdevanja, cena i principa formiranja cena utvrđenih ugovora".



Osim toga, Centralna banka treba da zajedno sa ruskom vladom obezbedi mogućnost plaćanja prema gasnim ugovorima pretvorenim u isplatu isporuka u rubljama, uključujući kupovinu energetskih resursa na domaćem deviznom tržištu. Rok za izvršenje tog naloga je takođe do 31. marta.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin doneo je odluku prošle nedelje da "neprijateljske zemlje" ubuduće gas plaćaju u rubljama. Ruski lider je naložio kompaniji "Gasprom" da prebaci ugovore u rublje. On je preporučio da će Rusija nastaviti da isporučuje gas u skladu sa ugovornim količinama i cenama.

S druge strane, šef nemačkog ministarstva ekonomije je rekao da zemlje G7 ne prihvataju opciju plaćanja ruskog gasa u rubljama.

Prema njegovim rečima, ministri svih zemalja G7 složili su se da bi promena valute plaćanja predstavljala kršenje ugovora i zahtevali su da njihove kompanije ne plaćaju u rubljama.

Autor: