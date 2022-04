BIVŠI SAVETNIK UN I NATO: Zapad je izdao Zelenskog, on je od početka u zamci zapadnih saveznika

Zapadne zemlje su učinile sve da spreče mirno rešenje krize u Ukrajini, koristeći nedostatak stvarne moći kod Vladimira Zelenskog rekao je za portal Siva zona bivši švajcarski obaveštajac i bivši savetnik UN i NATO Žak Bo.

- Mislim da je Zelenski od samog početka bio u zamci zapadnih saveznika. Amerikanci i Britanci uopšte nisu želeli mir u Ukrajini. Ovo je plan za slabljenje Rusije, objasnio je specijalista.

Prema njegovom mišljenju, Zelenski nikada nije u potpunosti kontrolisao situaciju u zemlji. Snabdevanje Ukrajine zapadnim oružjem i pritisak ekstremno desnih snaga nisu doprinele umitivanju sukoba, zaključio je oficir.

- Prilično mi je jasno da vlada Zelenskog nije imala interes za ozbiljnu diplomatiju po svim pitanjima koja su mogla da izbegnu rat, i mislim da je glavni faktor ono pritisak SAD iza kulisa, što ne možemo u potpunosti dokazati sada. I svakako, otvoreno neprijateljstvo ukrajinske krajnje desnice, koja bi suštinski ugrozila život Zelenskog ako bi sklopio mir sa Rusijom. I ove pretnje su ga pratile tokom celog njegovog predsedničkog mandata.

Na razgovorima u februaru, vlada Zelenskog je odjednom odbila čak ni da razgovara sa predstavnicima pobunjenika, što omogućava postizanje sporazuma. A u međuvremenu je nemački kancelar Šolc rekao Zelenskom da Ukrajina treba da se odrekne svojih NATO aspiracija i da proglasi neutralnost kao deo šireg sporazuma o evropskoj bezbednosti između Zapada i Rusije. I ovaj pakt potpisali bi Bajden i Putin, ali je Zelenski ovo odbio.

Mislim da Zelenski ne može da poptiše mir. Mislim da je od samog početka bio zatvoren između svojih… setite se da je izabran sa idejom da ostvari mir u Donbasu. To je bio njegov cilj; to je bio njegov program kao predsednika. Ali mislim da Zapad, rekao bih Amerikanci i Britanci, nisu želeli da dođe do ovog mira. I naravno, Nemci i Francuzi koji su bili garanti sporazuma iz Minska za ukrajinsku stranu, oni svoju ulogu nikada nisu stvarno sproveli. Mislim, oni nikada nisu radili svoj posao. A posebno Francuska, koja je istovremeno i članica Saveta bezbednosti. Jer samo ću vas podsetiti da su sporazumi iz Minska takođe bili deo rezolucije Saveta bezbednosti. Znači, mislim da je bio veliki pritisak na Zelenskog da ne razgovara ni sa predstavnicima dve otcepljene republike.

I posle toga smo, uzgred, videli smo nekoliko pokazatelja da Zelenski nije u potpunosti kontrolisao ono što se dešava u Ukrajini. Mislim da je ekstremna, da kažemo, nacionalistička ekstremna desnica – ne znam tačno šta je pravi termin jer je to mešavina svega – ali te snage ga definitivno sprečavaju da bilo šta uradi. A čim je krajem februara nagovestio da bi možda bio voljan da započne pregovore, u roku od nekoliko sati Evropska unija je donela odluku kojom se Ukrajini daje pola milijarde oružja, rekao je između ostalog Bo.

