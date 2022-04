UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Žena se onesvestila i pala pod voz u pokretu

Naime, horor snimak koji su zabeležile sigurnosne kamere u Gonzales Katanu na periferiji argentinske prestonice Buenos Ajresa, obišao je svet i izazvao nevericu kod miliona ljudi.

Žena po imenu Kandla, krenula je na posao i, kako je kasnije opisala, doživela iznenadni pad pritiska i zateturala se. Pala je, kako se vidi, sa platforme pravo pod voz koji je kretao, prevrnula se i nestala između vagona.

Prisutni na stanici koji su bili prestravljeni zbog onoga što su videli, plašili su se najgoreg, ali su bili u čudi kada su oni kojoj su joj prišli uspeli da joj daju ruku i da je izvuku nazad na platformu - živu.

