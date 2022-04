U STRAVIČNOJ EKSPLOZIJI IZGORELO VIŠE OD 100 LJUDI: Vatra zahvatila ilegalno postrojenje nafte u Nigeriji!

Požar je izbio u ilegalnom skladištu i vatra je zahvatila više od 100 ljudi, koji su potpuno izgoreli, rekao je predstavnik pokrajinskih vlasti Gudlak Opijah, prenosi Indipendent.

Zbog visoke stope nezaposlenosti u delti reke Niger ilegalna prerada nafte postala je atraktivan posao, koji podrazumeva nezakonito izvlačenje nafte iz naftovoda.

