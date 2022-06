DELOVI AMERIKE SE DOSLOVNO TOPE! Temperatura išla do 46 stepeni, rekord oborili Vegas, Denver i Feniks

Nacionalna meteorološka služba u Feniksu prijavila je temperaturu od 46 stepeni Celzijusa, što je rekordno visoko za datum iz 1918. godine.

Las Vegas je izjednačio rekord iz 1956. godine, sa temperaturom koja je iznosila 43 stepena Celzijusa.

