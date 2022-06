PALA ISTORIJSKA ODLUKA! Ukrajina dobija status kandidata za EU, zeleno svetlo i za Moldaviju - OGLASILI SE IZ BRISELA

Evropska komisija preporučuje da Ukrajina bude proglašena kandidatom za članstvo u Evropskoj uniji. Preporuka je data i Moldaviji.

Šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da je odluka doneta uz razumevanje da Ukrajina treba da sprovede niz reformi.

- Ukrajina je jasno pokazala težnju i rešenost da živi u skladu sa evropskim vrednostima i standardima - rekla je ona.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.



Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.



And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l