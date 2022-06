Javni događaji na otvorenom zabranjeni su na području Francuske jer je Evropu zahvatio rekordan toplotni talas. Koncerti i velika javna okupljanja su otkazani na području departmana Gironde oko grada Bordoa. Naime, ovih su dana delovi Francuske dostigli su 40 Celzijevih stepeni, a rekordno visoke temperature očekuju se u subotu.

Meteorološke službe u Francuskoj, Španiji i drugim zemljama zapadne Evrope predviđaju da će temperatura vazduha danas dostići rekordne vrednosti za ovo doba godine, pa je izražena zabrinutost zbog mogućih šumskih požara.

A punishing #heatwave broke a string of records in France and Britain on Friday as Spain battled to contain forest fires that forced hundreds from their homes https://t.co/ThTMrFxqEp pic.twitter.com/iNLvJ5oytN — AFP News Agency (@AFP) 17. јун 2022.



Analitičari navode da će današnja temperatura vazduha biti "vrhunac vrelog talasa" što je u skladu sa upozorenjima naučnika da će se slične pojave zbog klimatskih promena dešavati i ranije nego što je uobičajeno.

Meteorolozi za sutra predviđaju blagi pad temperature vazduha, uz olujno nevreme u delovima Francuske i ostatku Evrope.

Međutim, francuska Meteorološka služba podseća da su juče oboreni temperaturni rekordi za jun u 11 oblasti, a da bi danas temperatura mogla dostići i 42 stepena Celzijusa.

In 2014 a weather reporter speculated on what France could experience in August 2050 due to the ravages of climate change. Today's weekly forecast is nearly identical due to an incoming heatwave. Many places have experienced much higher temperatures #ClimateCrisis pic.twitter.com/VUVRtEVnt6 — The French History Podcast (@FrenchHist) 17. јун 2022.



U Španiji, koja je doživela najtopliji maj od početka ovog veka, predviđa se da će temperature ovog vikenda ići i do 43 stepena, objavila je meteorološka služba Aemet. U Kataloniji je bilo šumskih požara, a bore se i sa jednim koji bi mogao da obuhvati 20.000 hektara površine.

U španskom regionu Sijera de la Kulebra u šumskim požarima izgorelo je skoro 9.000 hektara zemljišta, a oko 200 ljudi evakuisano je iz svojih kuća. Vlasti ističu da je više od 3.000 ljudi evakuisano iz zabavnog parka "Puj de Fu" u centralnom delu Španije zbog obližnjeg šumskog požara.

Situacija u Italiji je takođe zabrinjavajuća. Nivoi vode su toliko niski u nekim oblastima italijanske reke Po da meštani mogu da šetaju peščanim koritom reke, a olupine ratnih brodova su počele da izranjaju na površinu.



Što se tiče Velike Britanije, očekuje se da će temperature dostići 33°C na jugu Engleske, dok je za London izdat treći nivo upozorenja u vezi sa toplotom.

The largest river in northern Italy is starting to dry up, as the region grapples with the worst drought the country has seen in 70 years. https://t.co/Hq5I1ET1GC pic.twitter.com/U2fq4AzLzc — The Associated Press (@AP) 18. јун 2022.

Ali ekstremne vrućine ove nedelje nisu ograničene samo na Evropu. U sredu je trećini celokupnog američkog stanovništva savetovano da ostane u zatvorenom prostoru, takođe zbog rekordnih temperatura. U Indiji, Delhi je ovog meseca zabeležio maksimalnu temperaturu od najmanje 42°C, javila je indijska meteorološka služba.

Zabrinjavajuće klimatske promene uzrokuju porast globalnih temperatura, a gasovi staklene bašte, poput ugljen-dioksida, koji se ispuštaju u Zemljinu atmosferu u velikim količinama, zadržavaju sunčevu toplotu, izazivajući globalno zagrevanje. To je na kraju dovelo do ekstremnijih vremenskih uslova, uključujući ove rekordno visoke temperature širom sveta.

