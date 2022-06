PRVI SNIMCI UŽASA IZ AVGANISTANA: Evo šta je ostalo posle udara od 6,1 stepena! Zemljotres se osetio u Indiji i Pakistanu!

U snažnom zemljotresu u Avganistanu poginulo je najmanje 250 ljudi, a stotine povređeno. Zvaničnik lokalne vlade rekao je za Bi-Bi-Si da će broj poginulih verovatno nastaviti da raste.

Zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale potresao je delove gusto naseljenog Avganistana i Pakistana u ranim jutarnjim satima, saopštio je američki Geološki zavod (USGS).

Zemljotres je zahvatio područje udaljeno oko 44 km od grada Hosta na jugoistoku Avganistana, a epicentar je bio na dubini od 51 km, navodi USGS.

Fotografije i video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju povređene ljude na nosilima, ruševine i uništene kuće u provinciji Paktika.



Zemljotres je pogodio oko 500 kilometara u Pakistanu, Avganistanu i Indiji, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).



Većina potvrđenih smrtnih slučajeva zabeležena je u provinciji Paktika, rekao je Mohamad Nasim Hakani, šef administracije talibanske vlade za upravljanje katastrofama.

Smrtni slučajevi su takođe prijavljeni u istočnim provincijama Nangarhar i Kosta, dodao je on.

