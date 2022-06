UŽAS U KOLUMBIJI! Tokom borbe sa bikovima urušila se tribina! Poginulo najmanje četvoro, među njima i dete

Bik je navodno pobegao iz koride gde je bio domaćin spektakla i izazvao paniku na ulicama Espinala u Tolimi, gradu od skoro 60.000 ljudi, koji je udaljen oko 145 km od kolumbijske prestonice Bogote, prenosi Gardijan.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju da se deo postolja od drveta i bambusa prevrće u ring.

Tradicionalna manifestacija 'corraleja' podrazumijeva uključivanje i ulazak gledalaca u arenu s bikovima, a upravo u trenucima dok su geldaoci na terenu izazivali bikove došlo je do velike tragedije.

- U ovom trenutku ima četvoro mrtvih – dve žene, muškarac i maloletnik, rekao je guverner Tolime, Hose Rikardo Orosko, za lokalni Blu radio.

Ministarka zdravlja Tolime, Marta Palasios, rekla je da su 322 osobe otišle u lokalne javne i privatne bolnice nakon nesreće. Ona je rekla da je poginulo dete koje ima 18 meseci.

Novoizabrani predsednik Gustavo Petro pozvao je lokalne zvaničnike da zabrane takve događaje.

- Pozivam gradonačelnika da ne dopusti više događaje na kojima ginu ljudi ili životinje. To nije prvi put da se dogodila ovakva nesreća, rekao je.

