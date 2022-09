RUSI SE OPRAŠTAJU OD GORBAČOVA: Sahrana bez državnih počasti, Putin ne prisustvuje, stigao Orban (FOTO+VIDEO)

Gorbačov, koji je preminuo u utorak, biće sahranjen bez državnih počasti, a sahrani neće prisustvovati ni predsednik Vladimir Putin, koji nije veliki ljubitelj Gorbačova i zamera mu na rušenju Sovjetskog Saveta, ali ni brojni svetski lideri zbog zategnutih veza Rusije sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.

Vlasti su ipak organizovale javni oproštaj sa "elementima" državne sahrane, pa građani mogu da obiđu njegov kovčeg koji je izložen u sali u Doma saveza, nedaleko od Kremlja, gde je prethodnim sovjetskim liderima odavana poslednja pošta.

Kovčeg je prekriven ruskom zastavom, postavljen je u centru dvorane, u pozadini ide tiha, melanholična muzika iz filma "Šindlerova lista", a pored kovčega su i članovi porodice Gorbačova, njegova ćerka Irina i dve unuke.

Jedan od retkih evropskih lidera koji će biti na sahrani je mađarski premijer Viktor Orban, koji je doputovao u Moskvu, potvrdio je portparol Zoltan Kovač na Tviteru.

PM Orbán travels to Moscow this morning to pay his respects to the late Mikhail Gorbachev. The PM's delegation includes @dajcstomi , @schmidtmariahu , @balazsorban_hu and Imre Kónya.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za RIA Novosti da Putin ne planira da se susretne sa Orbanom tokom posete Moskvi.

Nakon komemoracije Gorbačov će biti sahranjen, poput bivšeg lidera Borisa Jeljcina, na moskovskom Novodevičjem groblju, pored svoje supruge Raise, koja je preminula pre 23 godine.

Američki ambasador u Moskvi DŽon Saliven i nemački izaslanik u Rusiji Andreas fon Gejer stigli su na komemoraciju Gorbačova, a tamo je i japanski ambasador Tojohisa Kozuki, kao i britanska ambasadorka Debora Bronert.

Of course Putin didn’t have time - he’s busy fighting his war - but many ordinary people in Moscow lined up for the official farewell to Mikhail Gorbachev. pic.twitter.com/yctKMeXiCX