KADIROV ŠOKIRAO OBJAVOM: Predugo sam na čelu Čečenije, zaslužio sam neograničen i dugačak odmor!

Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je da je predugo već na čelu svoje zemlje i da je zaslužio „neograničen i dugačak odmor“.

„Prijatelji, danas sam saznao da sam, ispostavilo se, jedan od dugotrajnijih među sadašnjim šefovima konstitutivnih entiteta Ruske Federacije. I sam sam primetio da sam predugo na toj funkciji. Mislim da sam u potpunosti zaslužio neograničen i dug odmor. Nadam se da ćete me podržati i razumeti“, napisao je on na svom Telegram kanalu.

On je kazao i da je na čelu Čečenije već 15 godina i prisetio se jedne poslovice.

„Mi, Kavkasci, Čečeni imamo jednu poslovicu: "Kakav god da je gost, bio on poštovan i dugoočekivan, ako on na vreme ode, onda je čak i prijatan`. Stoga, smatram da je moje vreme prošlo. Dok me nisu oterali. Mi smo o tome počeli da razmišljamo i potrudićemo se da na vreme odemo“, rekao je Kadirov.