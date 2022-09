JEZIVO UBISTVO! Upucali su je u grudi dok je vezivala kosu

U Nadžafi su bezbednosne snage ispalile šest hitaca.

Dvadesetogodišnja devojka 24. septembra zadobila je prostrelne rane grudi, lica i vrata, javljaju mediji.

Brutalno ubistvo Hadis Nadžafi dogodilo se nekoliko dana nakon što je iranska moralna policija pretukla Mahsu Amini (22) na smrt jer se nije pridržavala strogih pravila o hidžabu u zemlji.

Mahsa je bila u poseti rođacima u Teheranu kada ju je moralna policija uhapsila i odvela u pritvor gde su je brutalno pretukli. Devojka je dobila srčani udar i preminula.

Njena smrt dovela je do demonstracija širom Irana i podstakla oštar odgovor iranskog predsednika Ebrahima Raisija koji je naredio policiji da se "odlučno obračuna" sa demonstrantima.

Video snimak, koji kruži društvenim mrežama, prikazuje Hadis Nadžafi kako vezuje rep dok se sprema da se priključi grupi demonstranata. Nakon toga je upucana.

Njen simboličan potez postao je novi simbol stradanja u borbi za slobodu u Iranu.

For #HadisNajafi , her video as she was tying her hair in a knot, getting ready to fight the Islamic Republic’s security forces went viral yesterday, and today she’s killed by 6 bullets as she was protesting #MahsaAmini 's brutal murder in the streets of Karaj, Iran. #مهسا_امینی pic.twitter.com/6Nko16Zpb5