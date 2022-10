TRAGEDIJA U BUGARSKOJ U eksploziji u fabrici oružja poginuo jedan muškarac, dve žene se vode kao nestale

Lokalni zdravstveni zvaničnici u gradu Kazanlaku u centralnoj Bugarskoj, gde se dogodila eksplozija, potvrdili su smrt muškarca i rekli da se jedna žena nalazi u kritičnom stanju u bolnici, preneo je Rojters.

- Ja sam video radionicu, potpuno je uništena. Od siline eksplozije telo jednog od trojice radnika odbačeno je prilično daleko - rekao je novinarima Dejanov.

An incident at the Arsenal munitions factory in Kazanluk has been reported, wintesses say there was a loud explosion:https://t.co/I3eQsb8OV2