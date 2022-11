Kada se pomene Turska prva asocijacija za stanovnike naše zemlje svakako su Istanbul, kao i poznata letovališta i ogromne pijace, međutim ova zemlja krije još mnogo toga za šta, kroz turističke ture, posetioci često bivaju uskraćeni jer se ne sete da obiđu manje gradove i regije koji imaju izuzetan potencijal i specifičnosti po kojima su prepoznatljivi u čitavom svetu.

Jedan takav primer je živopisni grad Isparta u kom se nalazi jedan od najstarijih Muzeja čuvenih turskih tepiha. Imajući u vidu godine i vekove koje su Srbi proveli pod Tucima mnoge kuće i kod nas nekada su imale upravo takve podne prostirke, izrađene ručno i na poseban način.

"To nisu samo tepisi koji stoje na podu. To je deo naše kulture i tradicije, nešto od nemerljivog značaja i vrendosti. U Muzeju su izloženi veoma stari i bogato ukrašeni primerci. Oni predstavljaju deo ispartanske tradicije i generalno, kada govorimo o tepisima, Isparta je grad koji je po tome prepoznatljiv. U poslednjih godinu dana, čak postoje i neka nastojanja u Vladi Turske usmerena na oživljavanje ove radinosti, pa organizujemo razne kurseve i edukacije, za one koji žele da nauče ručno da izrađuju tepihe ", kaže za RINU Muze Gorevlisi iz Etnografskog muzeja u Isparti.

Na turskim tepisima svaka boja i detalj imaju svoje značenje i svoju priču. Oni tepisi koji su izrađeni od strane domaćica za kuću, imaju veći značaj i vrednost od onih koji su ručno pleteni od strane radnica u “fabrikama”, pošto se oni prave na veliko.

Ono što je jako važno znati jeste da što su tepisi stariji to su vredniji. Oni najstariji se smatraju antikvitetima i umetničkim delima, što i njihova cena savršeno pokazuje. Među najskupljim tepisima na svetu su oni pravljeni od strane mladih žena upravo u selima Anadolije, u okolini Isparte.

"Tepisi se izrađuju posebnim tehnikama pletenja od najfinije vune. Svaki od eksponata u Muzeju u Isparti predstavlja simbol jednog naroda u Turskoj. Među najpopularnijim su hereke tepisi koji se prave na severu države. Korišćenje tehnike dvostrukog čvora i ručne izrade čini ga drugačijim od drugih tepiha. Izradnja može potrajati godinama. Tepisi pleteni od prvoklasne svile korišćeni su kao ukrasi u palatama. Kao sirovine koriste se svila, vuna i pamuk. Hereke tepisi su postali poznati brend širom sveta kada je počela sa radom fabrike tepiha Hereke , koja se smatra jednom od prvih modernih fabrika otomanske industrije", naglašava Gorevlisi.

Na jednom od spratova ovog posebnog muzeja smeštena je i dragocena kolekcija Aksakal tepiha koji se povezuju sa muškim starešinama stare i mudre zajednice koja je živela u delovima Centralne Azije, Kavkaza i Baškortostana jer su se nalazili samo u njihovim odajama. Tradicionalno, aksakal je bio vođa sela ili aula sve do sovjetskih vremena i tepisi u njihovim odajama bili su impozantni.

"Svi ovi tepisi nemaju kupovnu vrednost, nekada su krasili svako domaćistvo, ali sada mi to želimo da sačuvamo kao identitet jednog naroda i zbog toga oni su od nepricenljive sentimentalne vrednosti. Pored turista koji dolaze iz čitave Evrope u ovom muzeju najbrojniji su gosti iz pravoslavne Rusije, a ambasada Turske intenzivno radi na privlačenju gostiju kako iz Srbije tako sa čitavog Balkana", istakla je Muze Gorevlisi.

Osim ovog specifičnog muzeja, Isparta je pravi prirodni dragulj okružena Nacionalnim parkovima i prelepeim jezerima. Prednjači Prirodni rezervat Kovada, koji je bogato stanište biljnog i životinjskog sveta, a za koje ljudi u Srbiji malo znaju.

"Želimo da pokažemo naše prirodne lepote i približimo ih ljudima iz Srbije. Primera radi, rezervat Kovada je bogat rezličitim vrstama drveća, biljakama kao i rečnim pticama, a ovi krajolici nestvarno izgledaju i uveren sam da ljudi iz vaše zemlje ovde imaju šta da vide i zato ih pozivam da dođu i posete ovaj kraj Turske", kažu u Ambasadi.

Pored prirodnih lepota i bogate kulture, ova regija poznata je i po proizvodnji jabuka, poljima ruža i lavande. Ipak, ono što bi najviše moglo da obraduje turiste iz Srbije koji dolaze u ovaj kraj Turske jesu niske cene.